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Konyaspor, Guilherme ile sözleşme yeniledi

Konyaspor, Guilherme Sitya’nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Guilherme Sitya'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.


Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, başarılı sol bek oyuncusu Guilherme Sitya ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda Guilherme Sitya için basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi. 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kendisini 2 yıl daha yeşil-beyazlı renklerde tutacak yeni sözleşmeyi imzaladı.


Yeşil-beyazlı formayla bugüne kadar toplam 86 maça çıkan Guilherme, 5 gol 10 asistlik katkı yaptı.

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