Konyaspor günü tek antrenmanla geçirdi

Süper Lig'de bugün başlayacak olan yeni sezonun ilk haftasını bay geçecek olan Konyaspor çalışmalarına devam etti.

Hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor, günü öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetimindeki çalışma, milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla tam kadro yapıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam ederken, turnuva maçları ile sona erdi.