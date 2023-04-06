Konyaspor ile Antalyaspor 24. randevuda

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 24. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-4'lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Konyaspor, geride kalan 26 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 35 puanla 8. sırada yer alırken, Antalyaspor ise 25 mücadelede 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

24. randevu

Konyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 23 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor ise 4 defa rakibini mağlup etti. 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 25 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi ise 18 defa fileleri havalandırdı.

İki takım Konya'da 11 kez rakip oldu. Konyaspor bu müsabakalarda 5 defa 3 puana uzanırken, yenilgi almadı, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-beyazlılar sahasında fileleri 14 defa sarsarken, kırmızı-beyazlılar da 6 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ligin en fazla berabere kalan takımı

Konyaspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 26 karşılaşmada 11 defa berabere kaldı. Konya ekibi, bu istatistikle ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda bulunuyor. Yeşil-beyazlıları 10 beraberlikle Fatih Karagümrük takip ediyor.

Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Tonusluoğlu, bu karşılaşmayla beraber Süper Lig'de 2. kez maç yönetecek. Tonusluoğlu'nun ligdeki ilk yönetimi 28 Ocak 2023 tarihinde Antalyaspor'un, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakaydı.