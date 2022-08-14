Konyaspor ile Başakşehir 23. randevuda

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Konyaspor, Başakşehir ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, Başakşehir ise evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

23. randevu

Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Sarper Barış Saka düdük çalacak

Konyaspor ile Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Antalya bölgesi hakemi olan Sarper Barış Saka Süper Lig'de 29 maç yönetti. Bu maçların 15'ini ev sahibi, 6'sını ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. Sarper Barış Saka en son Konyaspor'un 21 Mayıs 2022 tarihinde Süper Lig'de oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Beşiktaş maçında görev aldı.