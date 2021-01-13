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Konyaspor Ismael Diomande'yi kadrosuna kattı

Konyaspor, Fildişi Sahili Milli Takımı’nda 18 kez forma giymiş Ismael Diomande ile sözleşme imzaladı.

Konyaspor, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 18 kez forma giymiş Ismael Diomande ile sözleşme imzaladı.


Sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde kontrolden geçen Diomande 1.5 sezonluğuna kendini yeşil-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil ve yeni transfer Ismael Diomande katıldı. Ismael Diomande imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten büyük bir camiaya geldim. Güzel bir stadyum ve coşkulu bir taraftar topluluğu var. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok iyi bir hocamız ve çok iyi bir takımımız var. İyi konsantre olursak, iyi çalışırsak ilk 10 içerisine gireceğimizi, ligi o şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini de yapabiliriz" şeklinde konuştu.


Ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 28 yaşındaki Diomande kariyeri boyunca 143 maç, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Ismael Diomande Konyaspor'da 27 numaralı formayı giyecek.



Ertuğrul Tekşen ile 2,5 yıllık sözleşme


Konyaspor, Danimarka Süper Lig takımlarından Lyngby formasını giyen Ertuğrul Tekşen ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine, kulüp adına akademi koordinatörü Taner Ay ve yeni transfer Ertuğrul Tekşen katıldı. Santrfor ve forvet arkasında oynayabilen 21 yaşındaki Ertuğrul Tekşen, 5 Kez U16 Milli Takımı'nın formasını giydi.

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