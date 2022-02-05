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Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda salı günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Giresunspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra topla oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

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