İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, daha sonra taktik çalışma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, oynanan çift kale maç ile tamamlandı.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

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