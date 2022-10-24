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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 12.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular hücum savunması ve rondo oyun ile idmanı tamamladı. Adana Demirspor maçında ilk 11'de başlayan futbolcular ise salonda core çalışması gerçekleştirdi.


Yeşil-beyazlı ekip yarınki iznin ardından Çarşamba günü yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

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