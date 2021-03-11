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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Konyaspor, Süper Lig’in 30.

Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, üç grupta oynanan 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ibrahim Sehic, Ahmet Çalık, Eray Birniçan, Ismael Diomande, Barış Yardımcı, Alper Uludağ ve Marin Anicic antrenmana katılmadı. Oyuncular, çalışmayı 7'ye 7 üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile tamamladı.

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