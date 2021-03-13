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Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Süper Lig’in 30.

Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yapılan taktik antrenmanla sürdürdü.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çabukluk ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, topla oyunla devam etti. Çalışmalara, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic ve Barış Yardımcı katılmadı. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

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