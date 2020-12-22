Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması ve topla oyunla idmanı tamamladı. Antrenmanda Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

Yeşil - beyazlı ekip, Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşma için akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye doğru hareket edecek.