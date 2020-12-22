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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Perşembe günü Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Sivasspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 pas çalışması ve topla oyunla idmanı tamamladı. Antrenmanda Musa Çağıran ile Volkan Fındıklı takımdan ayrı fizyoterapist yönetiminde çalıştı.


Yeşil - beyazlı ekip, Süper Lig'in 14. haftasındaki karşılaşma için akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye doğru hareket edecek.

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