İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Atiker Konyaspor, 24 Şubat Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile iç sahada oynayacağı 23.

hafta maçının hazırlıklarına devam etti.


Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmadı. Antrenmanda Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde, Selim Ay ise çalışmanın tamamında takımla çalıştı. Salonda yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başlayan antrenman sahada çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Oyuncular antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.