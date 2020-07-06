Konyaspor kendine geldi

Süper Ligde zor günler geçiren Konyaspor, Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Alınan galibiyet camiada büyük sevinçle karşılanırken, yeşil-beyazlılar deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Bu sezon istediği sonuçları alamayarak Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor, rakiplerinin kaybettiği 30. haftada, Çaykur Rizespor'u maçın son dakikasında penaltıdan kazanılan golle 1-0 mağlup etti. Aldığı 3 puanla puanını 30'a yükselterek düşme hattından yukarı çıkan takım bu galibiyetle adeta nefes alırken, 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına da başladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenileme çalışması yaparken, Guilherme Sitya takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile sona erdi.