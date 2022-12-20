İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor, kupa maçına hazırlanıyor

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur'unda Bodrumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde taktik antrenman gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde taktik varyasyonları çalışması yapan futbolcular, rondo oyun ile antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Bodrumspor hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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