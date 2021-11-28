İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor ligde 4 maç sonra kaybetti

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya mağlup olan Konyaspor, ligde 4 maç sonra kaybetti.


Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Bu maçtan yenilgiyle ayrılan yeşil-beyazlıların ligdeki 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Konya temsilcisi bu mücadele öncesinde en son Galatasaray'a deplasmanda mağlup olmuş ardından oynadığı Kayserispor, Fenerbahçe, Göztepe ve Çaykur Rizespor müsabakalarından galip ayrılmıştı.


Konyaspor gelecek hafta sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.