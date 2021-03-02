Konyaspor, M. Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Medipol Başakşehir karşısında sakatlıkları tam olarak geçmeyen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı, Alper Uludağ, Marin Anicic ile Volkan Fındıklı forma giyemeyecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.