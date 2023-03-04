Konyaspor, Niko Rak'ı transfer etti

Konyaspor, HNK Sibenik'ten genç futbolcu Niko Rak'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor, Hırvatistan Süper Lig takımlarından HNK Sibenik'in 19 yaşındaki Niko Rak'ı transfer etti. Hırvat futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 4.5 yıllık yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Orta saha bölgesinde görev yapan, alt yaş kategorilerinde milli takım forması giyen Niko Rak, HNK Sibenik ile toplam 47 resmi maçta görev aldı ve 2 asistlik performans sergiledi. Rak Konyaspor'da 27 numaralı formayı terletecek.