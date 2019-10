Konyaspor özel maçta Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Eskişehirspor'u özel maçta konuk eden Konyaspor, mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maça Ertuğrul, Savaş Polat, Selim Ay, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Amir Hadziahmetovic, Ali Yaşar, Yevhen Opanasenko ve Mücahit Can Akçay on biriyle başlayan Konyaspor karşılıklı ataklar ve gol pozisyonlarının yaşandığı ilk yarıyı 34. dakikada Mücahit Can Akçay'ın rakip defanstan dönen topu kafa ile tamamlaması sonrası 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya Amir Hadziahmetovic (A. Samet Kaya) değişikliği ile başlayan Konyaspor'da 73. dakikada Savaş Polat (Farouk Miya), A. Samet Kaya (Deni Milosevic), 74. dakikada Fallou Diagne (Ali Turan), 77. dakikada Yevhen Opanasenko (Nejc Skubic) ve 81. dakikada Ali Çamdalı (Marko Jevtovic) değişiklikleri oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında her iki takımın da geliştirdiği ataklarda gol sesi çıkmayınca Konyaspor özel maçta konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlılar iki günlük izin sonrası 15 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla ligin 8. haftasında iç sahada oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.