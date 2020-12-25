İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor, Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında dün deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup eden Konyaspor, pazartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen saha antrenmanına, Artem Kravets ile Kayserispor maçında sonradan oyuna dahil olan ve süre almayan oyuncular katıldı. Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenileme antrenmanı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.