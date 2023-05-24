Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, geçiş oyunu ile sürdü. Konyasporlu futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, 26 Mayıs Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.