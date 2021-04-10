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Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Süper Lig’in 34.

Konyaspor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Konyaspor, Süper Lig'in 34. hafta maçında yarın Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı maçın son çalışmasını öğle saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.


Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

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