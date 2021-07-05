Konyaspor Soner Dikmen ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Konyaspor geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Soner Dikmen ile sözleşme imzaladı.

Soner Dikmen'in imza törenine, kulüp adına as başkanlardan Süleyman Oğuz katıldı. 2020-2021 sezonunda kırmızı siyahlı kulüpte 34 maçta merkez orta saha ve ön libero mevkiinde forma giyen Soner Dikmen, Konyaspor'la 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

İmza töreni sonrasında konuşan Soner Dikmen, “İnşallah hem Konyaspor camiasına hem de benim adıma hayırlı olur. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Aynı zamanda heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımın bazılarıyla tanışma imkânı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı... Tesisler ve stadyumu görünce Konyaspor'un ne denli büyük bir camia olduğunu gelir gelmez ilk dakikadan itibaren anladım. İnşallah taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon daha iyi bir Konyaspor izletiriz” dedi.

27 yaşındaki yeni transfer Soner Dikmen, takımda 14 numaralı formayı giyecek.