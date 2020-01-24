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Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yaptığı taktik çalışma ile devam etti.


Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 26 Ocak Pazar günü konuk edecek Konyaspor, yapılan taktik çalışma ile hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmanda Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma-çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman üç grupta oynanan 5'e 3 ile devam etti. Oyuncular antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamladı.

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