Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Pazar günü Antalyaspor ile iç sahada oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına yaptığı taktik antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Oyuncular şut çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Öte yandan tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Anicic, Sehic, Alper, Adil ve Volkan antrenmanda yer almadı.