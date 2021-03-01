Konyaspor taktik çalıştı

Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı taktik antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma, topla oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Barış Yardımcı, Alper Uludağ ile Marin Anicic katılmazken, sakatlıktan dönen İbrahim Sehic, Volkan Fındıklı, Levan Shengelia ve Musa Çağıran takımla birlikte çalıştı.

Oyuncular, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı. Taktik çalışmada yer almayan oyunculardan Volkan Fındıklı atletik performans antrenörü yönetiminde ayrı çalışırken, Musa Çağıran yine takımdan ayrı koşu yaptı.