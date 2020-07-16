İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor, Trabzonspor'a hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig’in 33.

Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ ve Guilherme Sitya katılmadı. Başakşehir maçında sakatlanan ve tedavisi için izlenecek süreç belirlenen Volkan Fındıklı ise bir süre antrenmanı kenardan izledi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman çabukluk-koordinasyon çalışması ile devam etti. Oyuncular topla oyunun ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.