Konyaspor, U17 milli oyuncusu Şener Kaya ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerden Konyaspor, kadrosunu U17 milli ve akademi oyuncusu Şener Kaya ile güçlendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine, Şener Kaya'nın yanı sıra Konyaspor Sportif Direktörü Mehmet Yıldırım, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil, Akademi Koordinatörü Taner Ay, altyapı antrenörlerinden Çağdaş Çankaya katıldı.

İmza töreninde açıklama yapan Şener Kaya, “İlk lisansım Konyaspor'da çıktı. Gözümü Konyaspor'la açtım ve yıllarca bu formaya tam aidiyetle hizmet etmek istiyorum. Son yıllarda Başkanımız Hilmi Kulluk'un büyük gayretleriyle futbol akademimizde çalışma ve yaşam şartlarımız neredeyse Süper Lig takımlarının standartlarına çıkarıldı. Arkadaşlarımla bu dönem içinde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eğitimimize verdik. Sonunda da şükürler olsun ki bu noktaya geldik. Aslında futbol akademisinde forma giyen arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübümüze şehrimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Başta Başkanımız olmak üzere, akademi koordinatörümüz Taner Ay'a, bize emek veren antrenörlerimize, takım arkadaşlarıma, Tatlıcak Tesisleri'nde hayatımızı kolaylaştıran yardımcı personellerimize çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” şeklinde konuştu.

Takımda 77 numaralı formayı giyecek olan orta saha - kanat oyuncusu Şener Kaya'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle resmi sözleşmenin 2.5 yıl üzerinden yapıldığı öğrenildi.