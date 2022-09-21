Konyaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanın son bölümünü dayanıklılık koşusu ile tamamladı.

Çalışmalarda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ibrahim Sehic, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Francisco Calvo ve Endri Çekiçi yer almadı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.