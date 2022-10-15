Konyaspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular maça baretle çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular ile hakemler, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybedenleri sahaya baretle çıkarak andı.

Konyaspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maç öncesinde Konyaspor ve Gaziantep FK'lı futbolcular ile hakemler seremoniye baretle çıkarak Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçileri andı. Taraftarlar da her 2 takım oyuncularını alkışlarla kutladı.