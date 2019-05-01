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Konyaspor ve Kızılay'dan kan bağışı kampanyası

Konya’da Kızılay ve Konyaspor iş birliğiyle Ramazan ayı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Konya'da Kızılay ve Konyaspor iş birliğiyle Ramazan ayı öncesi kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Konyaspor ve Kızılay, Kılıçarslan Şehir Meydanında Ramazan ayında oruç dolayısıyla kan bağışının düşüş göstermesi sebebiyle oluşan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla kan bağışı standı kurdu. 1 - 4 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan kampanyada 2 bin 500 ünite kan bağışının toplanması hedefleniyor. 20 sponsorun destek verdiği “Konya iyiliğe taraftar” sloganıyla düzenlenen kampanyada Atiker Konyaspor Kulübü, kan bağışı yapan kişilere Konyaspor forması hediye etti.


İkram, çeşitli hediyeler ve müzik gruplarının bulunduğu kampanyanın ilk gününde yaklaşık 1000 ünite kan bağışı yapıldı.

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