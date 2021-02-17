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Konyaspor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 26.

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Malatyaspor ile karşılaşacak Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İsmail Güven takımdan ayrı olarak çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, topla oyun ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmanda tedavisi tamamlanan kaleci İbrahim Sehic, kaleci antrenörü Bekir Arpacı yönetiminde çalıştı.

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