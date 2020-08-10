İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu için Kayacık Tesisleri’nde bir araya gelen Konyaspor’da oyuncular ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu için Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen Konyaspor'da oyuncular ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana kiralıktan dönen Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat'ın yanı sıra pilot takım 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ve alt yapıdan Hüseyin Mert Uyanıker de yer aldı. İzinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado ise çalışmalara katılmadı. Oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan koşu ve açma-germe hareketleri ile antrenman tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.