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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yapılan antrenmanlarla devam ettiriyor.


Konyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu'da gerçekleşen birinci etap kampında sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman iki grup halinde salonda yapılan kuvvet çalışması ve CORE ısınma ile başladı. Sahada yapılan pas ve gol çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sonlandırıldı.


Öte yandan salon çalışmasında yer alan oyuncular Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etti.

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