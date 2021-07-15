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Konyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Konyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.


Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, oyun ve ısınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 ile devam etti. Topla yapılan çalışmalardan sonra dönüşümlü olarak 3 gruba ayrılan oyuncular, turnuva maçları ile antrenmanı sonlandırdı.


Öte yandan tedavilerine devam edilen Alper Uludağ, Marin Anicic, Musa Çağıran, Serdar Gürler ve Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

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