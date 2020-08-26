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Konyaspor yeni sezon için güç topluyor

Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında güne sabah saatlerinde yapılan kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışması ile başladı.

Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında güne sabah saatlerinde yapılan kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışması ile başladı.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplara ayrılan oyunculardan ilk grup salonda core, ısınma ve kuvvet, ikinci grup ise saha içerisine kurulan parkurlarda çabukluk ve dayanıklılık çalışması yaptı.

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