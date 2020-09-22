Konyaspor'da 3 imza birden

Konyaspor, Ukraynalı milli santrfor Artem Kravets ile 2 yıllık, ön libero mevkiinde forma giyen Oğuz Kaan Güçtekin ile 1 yıllık ve kaleci Erten Ersu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Oyuncular için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda basına kapalı imza töreni gerçekleştirildi.

Daha önce Dinamo Kiev, Stuttgart, Granada ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen golcü futbolcu Kravets milli takımda çıktığı 23 maçta 8 gol kaydetti. 258 maçta ise 73 gol ve 19 asistle oynadı. Artem Kravets, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek. Bedelsiz olarak kadroya dahil edilen oyuncular Oğuz Kaan 16 numaralı, Erten ise 54 numaralı formayla mücadele edecek.