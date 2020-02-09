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Konyaspor'da Aykut Kocaman dönemi sona erdi

Konyaspor, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı.


Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman dönemi sona erdi. Konyaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyasporumuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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