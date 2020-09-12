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Konyaspor'da Bülent Korkmaz ile yollar resmen ayrıldı

Konyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.


Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre istifa kararı alan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. 11 Eylül itibarıyla Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Teknik Direktörümüzün talebi doğrultusunda kendisiyle dün öğleden sonra bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Sayın hocamız bu görüşmede mevcut durumla ilgili bir takım konuları öne sürerek çalışmak istemediğini beyan etmiştir. Kendi isteği ve tasarrufu doğrultusunda tek taraflı alınan bu karara yönetimimiz saygı duymakla birlikte, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'dan pazartesiye kadar süre talep etmiştir. Hal böyleyken; taraflar arasındaki bu görüşmenin basında yer almasının ardından detaylar görüşülmüş ve sözleşme feshedilmiştir" denildi.


Yeni sezon için yapılan transferlerin teknik heyetle istişare edilerek gerçekleştiği belirtilen açıklamanın devamında, "Sayın hocamızın veda açıklamasında da ifade ettiği gibi İbrahim Sehic, Musa Çağıran, Samuel Eduok ve Adil Demirbağ transferleri teknik heyetimizle istişare ederek yapılmıştır. Sokol Cikillashi transferinde de kendisine bilgilendirme yapılmıştır. Bu konudaki takdir ve değerlendirme kamuoyunundur. İlk maçımız için sahaya çıkmamıza bir hafta kala böyle bir ayrılığı etik bulmadığımızın bilinmesini isteriz. Teknik Direktör Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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