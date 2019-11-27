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Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Süper Lig’in 13.

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Konyaspor günü akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla geride bıraktı. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Turan, Ertuğrul Taşkıran, Marko Jevtovic ve Savaş Polat katılmadı. Topla yapılan ısınma hareketleri ve 7'ye 4 ile başlayan idman taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamlandı.

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