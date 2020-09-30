Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışmasının ardından sahada pas ve topla oyun çalışması yaptı. Antrenman, koşu çalışması ile tamamlandı. Tedavisine ülkesinde devam eden Marin Anicic ile tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren Alper Uludağ antrenmanda yer almadı.

Öte yandan, Konyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada takımın attığı ilk gole katkı sağlayan Konyaspor U19 oyuncusu Abdurrahman Uyanık, kaptan Ömer Ali Şahiner'in davetiyle antrenmana katıldı. Antrenman öncesi profesyonel takım oyuncularıyla tanışan ve bir süre sohbet eden Abdurrahman Uyanık'a Ömer Ali Şahiner, isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. Takım halinde çektirilen fotoğrafın ardından 7 numaralı formayı Levan Shengelia ile imzalayan Ömer Ali Şahiner, “Abdurrahman, daha sahaya çıkıp oynamadan asist yaptı ilerde neler yapacak kim bilir” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

U19 oyuncusu Abdurrahman Uyanık ise Beşiktaş maçındaki ilk golü anlatarak, "Takımımız hücumdaydı. Topun kornere çıktığını ve kaptanımız Ömer Ali abinin topu arayışını gördüm. Yerden hemen önüne yuvarladım. O da güzel bir orta kesti ve gol oldu. Çok ufak da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Şu an A takım tesislerimizde ağırladılar. Kaptanımızın elinden çok değerli bir hediye aldım. Bu camiada olduğum için çok mutluyum” dedi. Abdurrahman Uyanık, ayrıca yöneticiler tarafından da ödüllendirildi.