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Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 39.

Konyaspor, Süper Lig'in 39. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, daha sonra core çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise topla oyun ile devam eden antrenmanı, savunma-hücum organizasyonları ve gol çalışması ile tamamladı.


Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Samuel Eduok, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, İsmael Diomande, Artem Kravets ve Nejc Skubic katılmadı.

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