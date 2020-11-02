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Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Süper Lig'in 8. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor hazırlıklarına ara vermeden yapılan antrenmanla başladı.


Medipol Başakşehir'e sahasında 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapatan yeşil-beyazlıların Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanına tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Uğur Demirok, Musa Çağıran, Amir Hadziahmetovic, Marin Anicic, Volkan Fındıklı ve hasta olan Ahmet Çalık katılmazken, Erten Ersu takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda ve sahada yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve 5'e 2 ile başlayan antrenmanı tempolu koşu çalışması ile idmanı sürdürdü. Antrenman, topla oyun ve çift kale maç ile tamamlandı.

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