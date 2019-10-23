Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de maça başlayan oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Paolo Hurtado'nun tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam ederken, çift kale maç ile tamamlandı.