İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Süper Lig’in 9.

Konyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda, Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de maça başlayan oyuncular salonda çalıştı. Diğer oyuncular ise sahadaki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Paolo Hurtado'nun tamamında takımla birlikte çalıştığı antrenman 5'e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışmaları ile devam ederken, çift kale maç ile tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.