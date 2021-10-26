İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Süper Lig’in 11.

Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışması ile başladı. Antrenman sahadaki ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, dönüşümlü olarak çabukluk ve 5'e 5 toplu oyun oynadı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Takımdan ayrı çalışan Amir Hadziahmetovic ve Guilherme Sitya ise idmana katılmadı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.