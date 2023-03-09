İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.


Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra futbolcular, dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. İdman, iki grup halinde 5'e 2 ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.


Yeşil-beyazlılar, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenman ile devam edecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.