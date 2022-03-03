İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında cumartesi günü iç sahada oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan denge ve aktivasyon çalışması ile başladı. İdman daha sonra koşu ve ısınma hareketleri ile devam etti. Futbolcular pas ve taktik çalışmanın ardından yapılan şut ve gol çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.