İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 27.

Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. İdman, çabukluk ve kuvvet hareketleri ile devam etti.


Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ozan Can Oruç'un kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu yönetiminde çalıştığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.


Konyaspor, Gençlerbirliği hazırlıklarına akşam saat 18.00'da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.