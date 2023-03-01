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Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada gruplar halinde oynanan 5'e 2 ve pas oyunu ile devam eden idman, hücum varyasyonları ile sürdü. Futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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