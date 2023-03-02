Konyaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları devam etti

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24.
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic gözetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 5 pas oyunu ile devam eden idman, çift kale maçla tamamladı.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci İbrahim Sehic, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.