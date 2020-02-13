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Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Konyaspor, 15 Şubat Cumartesi günü Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman hücum-savunma organizasyonları ve taktik çalışma ile sona erdi.

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